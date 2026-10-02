BM, 2025'te yaklaşık 6 milyon mülteci çocuğun okula gidemediğini bildirdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 6 milyon mülteci çocuğun okula gidemediğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 6 milyon mülteci çocuğun okula gidemediğini belirten Dujarric, artan fon kesintilerinin milyonlarca çocuğu daha sınıflardan uzaklaştırma ve mülteci eğitiminde yıllarca süren ilerlemeyi tersine çevirme tehdidi oluşturduğuna dikkati çekti.

Dujarric, "UNHCR'nin son yıllık eğitim raporu, geçen yıl dünyadaki 13,1 milyon okul çağındaki mülteci çocuğun yüzde 44'ünün okul dışında olduğunu tahmin ediyor." diye konuştu.

Yükseköğretimde ise geçen sene ilerleme kaydedildiğine işaret eden Dujarric, mültecilerin yükseköğretime kayıt oranının 2025 yılında rekor bir seviyeyle yüzde 11'e ulaştığını ve 450 binden fazla mültecinin ilk kez yükseköğretime kayıt olduğu bilgisini paylaştı.

Dujarric, yükseköğretime kayıt oranının 2024'te yüzde 9 civarında olduğunu kaydetti.