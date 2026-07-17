BM: 412 Bin Kişi Lübnan'da Yerinden Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: 412 Bin Kişi Lübnan'da Yerinden Edildi

17.07.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Lübnan saldırıları nedeniyle 412 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırısından ötürü "412 binden fazla kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sonuçlarına dair açıklama yapan Haq, Lübnan'da hala "yerinden edilmiş 412 binden fazla kişinin bulunduğunu" bildirdi.

Haq, "Mart ayı başlarında çatışmaların tırmanmasından bu yana 741 binden fazla kişi kendi bölgelerine geri döndü. Yaklaşık 30 bin kişinin hala toplu barınma merkezlerinde yaşadığı durum da dahil ülke genelinde 412 binden fazla kişi yerinden edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Süregelen çatışmalar nedeniyle insanların eve dönüşünün yavaşladığına işaret eden Haq, "Çatışmaların şiddeti azalmış olsa da durum sivilleri etkilemeye ve toparlanma çabalarını sekteye uğratmaya devam ediyor." dedi.

Haq, ülkede yerinden edilmiş ve geri dönen pek çok ailenin "konut, faturalar ve kaybedilen geçim kaynaklarıyla ilgili" sorunlarla mücadele ederken, mali sıkıntılar yaşamaya devam ettiğini aktardı.

BM ve ortak kuruluşların, sivillerin korunması ve çatışmadan etkilenmeye devam edenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz insani destek sağlanması yönündeki çağrısını hatırlatan Haq, Lübnan'daki acil durum yardım çağrısı kapsamında ihtiyaç duyulan fona yapılan yardımların, belirlenen rakamın henüz yüzde 45'ine ulaşmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: 412 Bin Kişi Lübnan'da Yerinden Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir
Trump’ın başına 10 milyon dolar ödül koydular Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydular
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi

22:15
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
21:54
Melek Mosso’dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
21:15
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
20:59
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
20:14
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
20:12
Yılın transferinde mutlu son Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 22:24:03. #7.13#
SON DAKİKA: BM: 412 Bin Kişi Lübnan'da Yerinden Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.