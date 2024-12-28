BM, Afganistan'a Destek Vurgusu - Son Dakika
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BM, Afganistan'a Destek Vurgusu

BM Güvenlik Konseyi, Afgan halkına destek vererek sorunların çözümü için tüm paydaşları harekete geçmeye çağırdı.

28.12.2024 02:46
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afgan halkına tam destek vermeye devam edecekleri mesajını verirken, ülkedeki toplumsal, ekonomik ve güvenlik sorunlarının çözülebilmesi için tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini bildirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BMGK Dönem Başkanı sıfatıyla Konsey adına yazılı açıklama yaparak, Afganistan'a tam destek verdiklerini belirtti.

Greenfield, açıklamasında, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını ve Afgan halkına yönelik devam eden desteklerini teyit etti." ifadesini kullandı.

Afganistan'ın insani, ekonomik ve sosyal meseleleri ile kalkınma, güvenlik, terörizm, uyuşturucuyla mücadele ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda attığı ve atacağı adımların takip edildiğini belirten Greenfield, özellikle kız çocuklarının eğitimi ve azınlıkların hakları gibi konulardaki zorlukların farkında olunduğunu kaydetti.

Greenfield, Taliban'ın kadınlar ve kız çocuklarının insan hakları ve temel özgürlüklerini kısıtlayan politika ve uygulamalarının "Afganistan'ın barış, istikrar ve kalkınmasına olumsuz etki ettiğini" belirtti ve bu yöndeki uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan ekonomisinin yüzleştiği ciddi ekonomik zorluklara da işaret eden BMGK üyeleri, ilgili tüm paydaşlara Afganistan'daki temel insani ihtiyaçların giderilebilmesi için katkı sağlama çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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