BM'den Ayşenur Eygi'nin Ölümüne Kınama - Son Dakika
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BM'den Ayşenur Eygi'nin Ölümüne Kınama

Birleşmiş Milletler (BM), Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı. BM Sözcüsü, sorumluların hesap vermesini talep ettiklerini belirtti.

10.09.2024 21:18
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin geçen hafta İsrail askerlerince kafasından vurularak öldürülmesini, gazetecilerin ısrarlı sorularının ardından kınadı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, İsrail ordusunun Eygi'nin ölümünün "kazara" olmasıyla ilgili açıklamasının ne kadar güvenilir olduğunun sorulması üzerine Dujarric, "Bu genç kadının öldürülmesini kınadık ve sorumluların hesap vermesini talep ettik." dedi.

AA muhabirinin, "Geçen hafta hususi olarak size Ayşenur'un İsrail askerleri tarafından öldürülmesini ve bu saldırıyı kınayıp kınamadığınızı ben sordum. Siz de olay hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerektiğini söylediniz ve kınamaktan kaçındınız. Daha fazla bilgi edinebildiniz mi?" sorusuna ise Dujarric, "Olayla ilgili henüz bilgim yoktu o yüzden cevap veremedim." yanıtını verdi.

Dujarric, konunun bugün tekrar gündeme gelmesinin ardından saldırıyı kınadığını ifade etti.

AA muhabirinin, "Peki İsrail'in bu ölümün yanlışlıkla gerçekleştiği açıklaması sizce kabul edilebilir mi ve İsrail'in yok etmeye çalıştığını iddia ettiği Hamas'ın bulunmadığı Batı Şeria'da artan şiddeti hakkında tepkiniz nedir?" sorularına ise Dujarric, İsrailli yetkililere uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Ayşenur Eygi'nin Ölümüne Kınama - Son Dakika

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