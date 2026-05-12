BM: Batı Şeria'da Çocuklara Yönelik Şiddet Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: Batı Şeria'da Çocuklara Yönelik Şiddet Artıyor

12.05.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNICEF, Batı Şeria'da Ocak 2025'ten bu yana 70 çocuğun öldüğünü ve şiddetin arttığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, işgal altındaki Batı Şeria'da, Ocak 2025'ten bu yana 70 çocuğun öldürüldüğüne dikkati çekerek, bunun da haftada ortalama en az bir çocuğun öldürülmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in işgali ve saldırıları altında bulunan Batı Şeria ile Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'da çocukların vurulduğunu, bıçaklandığını ve biber gazına maruz kaldığını belirten Elder, buradaki İsrail saldırıları ve artan yasadışı yerleşimci saldırılarının Filistinli çocukları öldürdüğünü ve sakat bıraktığını kaydetti.

James Elder, Batı Şeria'daki çocukların devam eden şiddet nedeniyle dayanılmaz bir bedel ödediğini söyleyerek, "Ocak 2025'ten bu yana yaklaşık 70 çocuk öldürüldü. Bu, haftada ortalama en az bir çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor. Çoğunluğu gerçek mermiyle olmak üzere 850 çocuk daha yaralandı." bilgisini paylaştı.

"Gazze'de ateşkes boyunca 229 çocuk öldürüldü"

Bütün bunların yasa dışı yerleşimci saldırılarının tarihi seviyelerinin ortasında gerçekleştiğine değinen Elder, Mart 2026'da, son 20 yılda yerleşimci saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını hatırlattı.

Elder, "(Batı Şeria'da) Saldırıların giderek daha koordineli hale geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

Batı Şeria'daki Filistinli çocukların tutuklanması ve gözaltına alınmasında da keskin bir artış olduğunu vurgulayan Elder, 347 çocuğun, iddia edilen güvenlikle ilgili suçlar nedeniyle gözaltında tutulduğuna ve bunun son 8 yılın en yüksek sayısı olduğuna işaret etti.

Gazze'de de çok sayıda uzuv kaybı yaşayan çocuğun protezden mahrum bırakıldığını kaydeden Elder, "Gazze'de on binlerce hayat değiştiren yaralanma yaşayan çocuk tedavi ve rehabilitasyona erişemiyor." dedi.

James Elder, Gazze'de Ekim 2025'teki ateşkes anlaşmasından bu yana BM'nin en az 229 çocuğun öldürüldüğünü ve 260 çocuğun yaralandığını belgelediğini aktardı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Batı Şeria'da Çocuklara Yönelik Şiddet Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:14:19. #7.12#
SON DAKİKA: BM: Batı Şeria'da Çocuklara Yönelik Şiddet Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.