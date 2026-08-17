BM, Batı Şeria'daki Filistinli Ailelere Ulaştı - Son Dakika
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BM, Batı Şeria'daki Filistinli Ailelere Ulaştı

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BM, Batı Şeria'da mahsur kalan Filistinli ailelere yardım ulaştırdığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bir süredir mahsur kalan Filistinli ailelere "ulaşıldığını ve yardım sağlandığını" bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

Batı Şeria'da artan işgal faaliyetleriyle ilgili raporlara değinen Dujarric, bölgede BM ile ortak çalışan insani yardım görevlilerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesinde yaklaşık bir haftadır kuşatma altında tutulan Filistinli ailelere ulaştıkları bilgisini verdi.

Dujarric, "Burası bildiğiniz üzere, evlerinin hemen yanına İsrail yerleşim karakollarının kurulması ve kendilerine yönelik çok daha sıkı erişim kısıtlamaları getirilmesi sonrasında Filistinli ailelerin mahsur kaldığı köydür." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) çalışanlarının bugün erken saatlerde Kusra'daki üç Filistinli aileye ulaştığını söyleyen Dujarric, bu ailelerin "yoğun şekilde konuşlanmış İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından kuşatılmış durumda olduğunu" bildirdi.

Dujarric, "Bu arada insani yardım görevlisi arkadaşlarımız, belediye çalışanlarının son birkaç hafta içinde hasar gören su ve elektrik bağlantılarını onarma yönündeki ayrı ayrı girişimlerinin ciddi engellerle karşılaştığını, ancak nihayetinde başarılı olduğunu aktardı." dedi.

İsrailli işgalcilerin belediye çalışanlarına saldırdığı ve İsrail güçlerinin belediye çalışanlarının bazılarını gözaltına aldığını belirten Genel Sekreter Sözcüsü, ayrıca İsrail güçlerinin yakındaki bir Filistin fabrikasına "faaliyetlerini durdurma talimatı verdiği ve bunun da insanların geçim kaynaklarını etkilediği" bilgisini aldığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyordu.

Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmalarından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Batı Şeria'daki Filistinli Ailelere Ulaştı - Son Dakika

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