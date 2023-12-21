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BM: Bölgesel çatışmalar Suriye'deki yangını körüklüyor - Son Dakika
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BM: Bölgesel çatışmalar Suriye'deki yangını körüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'deki gelişmeler nedeniyle bölgesel çatışmaların yayılma riskinin arttığına işaret ederek, bu tehlikenin Suriye'deki yangını da körüklediğini bildirdi. BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki gelişmeleri ele alırken, üye ülkeleri bilgilendirerek, sivillerin durumunun trajik olduğunu ve daha iyi bir geleceğe yönelik somut adımların atılmadığını belirtti. Pedersen, bölgesel çatışmaların yayılma tehlikesinin Suriye'de yangını körüklediğini ifade etti ve tüm taraflara itidal gösterme çağrısında bulundu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsanı Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten ise acilen barış için adım atılması gerektiğini vurgulayarak, sivillerin ve sivil altyapının korunması ve insani yardım sevkiyatının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

BM: Bölgesel çatışmalar Suriye\'deki yangını körüklüyor
21.12.2023 - 19:25,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'deki gelişmeler nedeniyle bölgesel çatışmaların yayılma riskinin arttığına işaret ederek, bu tehlikenin Suriye'deki yangını da körüklediğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Bu yıl da Suriyeli siviller için trajik bir yıl oldu. Öldürüldüler, yaralandılar ve alarm verici sayılarda gözaltına alındılar. Daha iyi bir geleceğe yönelik somut adım atılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Pedersen, aynı zamanda "bölgesel çatışmaların yayılma tehlikesinin Suriye'de yangını körüklediğini" ifade etti.

Son dönemde işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'deki gelişmeler nedeniyle bölgesel çatışmaların yayılma riskinin arttığına dikkati çeken Pedersen, aynı zamanda Suriye'nin farklı bölgelerinde gerginliğin arttığını belirtti.

Pedersen, "Acilen tüm tarafların itidal göstermesine ihtiyaç var." uyarısında bulundu.

Suriye'de mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını kaydeden Pedersen, Suriye'nin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Pedersen, gelecek yıl siyasi yol için yeni bir ivme kazanılması gerektiğini belirterek, Anayasa Komitesi'nin tekrar toplanması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

"Suriye'de çatışma henüz sonlanmadı"

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsanı Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten ise acilen barış için adım atılması gerektiğini vurguladı.

Siviller ve sivil altyapının korunması gerektiğini vurgulayan Doughten, aynı zamanda tüm yollardan ülkeye sürdürülebilir insani yardım sevkiyatının yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Doughten, bunun için gerekli fonlamanın sağlanması gerektiğini belirterek, "Suriye'de çatışma henüz sonlanmadı." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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