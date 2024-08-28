BM, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin değişim görülmediğini uyarıyor - Son Dakika
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BM, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin değişim görülmediğini uyarıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine ilişkin 2022'de yayımladığı rapordan bu yana ihlallere yol açan yasal düzenleme ve politikalarda değişim görülmediği uyarısında bulundu.

28.08.2024 18:16
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine ilişkin 2022'de yayımladığı rapordan bu yana ihlallere yol açan yasal düzenleme ve politikalarda değişim görülmediği uyarısında bulundu.

Ofis Sözcüsü Ravina Shamdasani, kurumun Çin ile ilgili çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, Çin hakkındaki raporun yayımlandığı 31 Ağustos 2022'den bu yana Pekin yönetimi ile terörle mücadele yasaları ve politikaları, yargı sistemi, etnik ve dini azınlıkların haklarını ilgilendiren diğer kritik meselelerde detaylı görüşmeler yaptıklarını belirtti.

BM'den bir heyetin haziran ayında Çin'i ziyaret ettiği ve özellikle terörle mücadele ve yargı yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu aktaran Sözcü Shamdasani, "Anlıyoruz ki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda problemli yasa ve politikanın varlığı sürüyor." dedi.

Shamdasani, Çinli yetkililere ulusal güvenlik ve terörle mücadeleye dair yasal çerçevenin insan hakları perspektifinden bütünüyle gözden geçirilmesini ve azınlıkların ayrımcılığa karşı korunmasının güçlendirilmesini tavsiye ettiklerini, hak ihlalleri ve işkence iddialarının tam olarak soruşturulması gereğine işaret etiklerini söyledi.

"Keyfi şekilde alıkonulan kişiler serbest bırakılmalı"

Bilgiye ulaşmadaki zorluklar ve BM ile temas kuran kişilere karşı intikam endişelerine karşın Çin'deki insan hakları durumunu izlediklerini belirten Shamdasani, "Özellikle kaygı verici bazı vakaları hükümetin dikkatine getirmeyi sürdürdük, yetkililerden keyfi şekilde alıkonulan kişilerin serbest bırakılması ve hukuki durumları ile nerede tutulduklarını açıklığa kavuşturacak bilgilerin onları arayan ailelerine iletilmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında BM açıklamasına verdiği yanıtta ülkenin insan hakları sicilini savundu.

İnsan haklarına saygının Çin'in yönetim anlayışının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Lin, "Çin'deki tüm etnik gruplar eşittir, meşru hakları ve çıkarları tamamıyla korunmaktadır. Bugün sosyal istikrar ve ekonomik büyümenin nimetlerinden faydalanan Sincan'da insanlar mutlu bir hayat sürmektedir." diye konuştu.

Lin, Çin'in BM ile insan hakları alanında karşılıklı saygı çerçevesinde yapıcı temas ve işbirliğine hazır olduğunu belirterek, "BM, insan haklarını siyasallaştıran, bölünme ve cepheleşme yaratan eylemleri reddetmeli, Çin'i çevrelemeye ve düşmanlaştırmaya çalışan siyasi güçlerin aracı olmaktan kaçınmalı." yorumunu yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dair 31 Ağustos 2022'de raporda, bölgede "terör ve aşırılıkla mücadele adı altında ciddi insan hakları ihlalleri işlendiği" ve bu ihlallerin "insanlık suçu teşkil edebileceği" değerlendirmelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

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