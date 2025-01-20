BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın Babası Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın Babası Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız\'ın Babası Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın babası Hüseyin Yıldız, traktör kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana geldi.

20.01.2025 17:19  Güncelleme: 17:21
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TÜRKİYE'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın babası Hüseyin Yıldız (86), Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İnceler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan çiftçi Hüseyin Yıldız'ın kontrolünü yitirdiği 20 DA 643 plakalı traktör, şarampole devrildi. Kazada Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yıldız, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Yıldız'ın, 2018-2023 yılları arasında AK Parti Denizli milletvekilliği, 22 Haziran 2023 ile 25 Nisan 2024 tarihleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan ve şu an Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan Ahmet Yıldız'ın babası olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın Babası Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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