BM Daimi Temsilcisi: İsrail, Filistin fikrini silmek istiyor

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Münir Akram, " İsrail'in hedefi sadece halkı değil, aynı zamanda tüm Filistin fikrini silmek." dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Büyükelçi Akram, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in bazı dostlarının mevcut tüm durumdan Hamas'ı sorumlu tuttuğunu ve İsrail'i suçlamadığını belirtti.

Akram, İsrail'in hedefinin sadece Hamas'ı ortadan kaldırmak olmadığını vurgulayarak "Bu, Filistin halkına karşı bir savaş. İsrail'in hedefi sadece halkı değil, aynı zamanda tüm Filistin fikrini silmek." diye konuştu.

İsrail'in eylemlerinin geçmişteki sömürgeci ırkçı güçlerin uygulamalarıyla birebir aynı olduğuna işaret eden Akram, "Halkın onur ve şerefini reddettiğinizde, onları aşağılayıp açık hava hapishanelerine tıktığınızda ve onları bir hayvanmış gibi öldürdüğünüzde, bu kişiler çok öfkelenir ve kendilerine yapılanları diğerlerine yaparlar." değerlendirmesini yaptı.