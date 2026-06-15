BM'den ABD ve İran'a Barış Çağrısı - Son Dakika
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BM'den ABD ve İran'a Barış Çağrısı

BM\'den ABD ve İran\'a Barış Çağrısı
15.06.2026 10:44
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BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İran'ın kalıcı ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için mutabık kalmasını memnuniyetle karşıladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran'ın, derhal yürürlüğe girecek kalıcı bir ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören ve ileride yürütülecek görüşmelerde çerçeve işlevi görecek bir barış anlaşması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu, çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması yönünde atılmış kritik bir adımdır" dedi.

Dujarric, Guterres'in Pakistan, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin barış anlaşmasıyla sonuçlanan müzakereleri destekleme konusunda sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını belirtti.

Sözcü, "Genel Sekreter, tarafların bu yeni ivmeden faydalanarak çatışmaların nihai çözümüne yönelik çabalarını iki katına çıkarmalarını temenni etmektedir. Genel Sekreter, BM'nin kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesisi konusunda tarafları desteklemeye hazır olduğunu vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel BM'den ABD ve İran'a Barış Çağrısı - Son Dakika

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