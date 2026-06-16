BM\'den ABD ve İran Mutabakatına Destek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80. Dönem Başkanı Annalena Baerbock, ABD ve İran'ın mutabakata varmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Baerbock pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Genel Kurul Başkanı olarak, aylarca süren ve binlerce sivilin ölmesine ya da yaralanmasına, sivil altyapının tahrip olmasına ve bölgede istikrarsızlık ve küresel ekonomide çalkantılar yaşanmasına yol açan çatışmaların ardından, ABD ve İran'ın çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakat zaptına vardıklarını duyurmasını memnuniyetle karşılayan Genel Sekreter'in açıklamasını yinelemek isterim" ifadelerini kullandı.

Arabuluculara teşekkürlerini ileten Baerbock, Lübnan da dahil olmak üzere tüm taraflara, acil ve kalıcı ateşkes kararına tam olarak uyma çağrısında bulundu. Baerbock, tüm anlaşmazlıkları BM Şartı ve uluslararası hukuka uygun olarak diplomatik yollarla çözüme kavuşturmak üzere bu fırsatın kullanılması gerektiğini vurguladı.

Baerbock, Ortadoğu'ya kalıcı barış getirmenin, bölgedeki tüm ülkelerin ve halkların emniyet ve güvenliğini sağlamanın ve masum sivillerin acılarına son vermenin tek yolunun bu olduğunu belirtti.