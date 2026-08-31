BM'den ABD'ye UCM Yaptırımlarını Kaldırma Çağrısı - Son Dakika
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BM'den ABD'ye UCM Yaptırımlarını Kaldırma Çağrısı

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BM raportörleri, ABD'nin UCM Başkanı ve üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımlarını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ve mahkemenin üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımlarını kınayarak acilen kaldırılması için çağrıda bulundu.

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin 18 Ağustos'ta UCM Başkanı Akane ve mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'ye yönelik yaptırım kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, bu kararla birlikte ABD'nin halen görevdeki veya eski 11 UCM yetkilisini yaptırıma tabi tuttuğuna işaret edildi.

UCM üyesi ülkelere mahkemeyi hukuka aykırı müdahalelere karşı korumak için cesur ve acil adımlar atmaları çağrısında bulunulan açıklamada, "Devletler, bu önlemlerin Uluslararası Ceza Mahkemesindeki hakimler, savcılar ve personel üzerindeki etkisini azaltmak için derhal harekete geçmeli." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin UCM Başkanı Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımları kınanarak acilen kaldırılması için çağrı yapıldı.

Açıklamada, "UCM ve personel, bu güçlü fırtınayı tek başına atlatamaz. (UCM'nin) Kurum ve insanlık için yaptığı hayati önem taşıyan çalışmalar, şimdi eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı." uyarısında bulunuldu.

ABD'nin BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik yaptırımlarının da kınandığı açıklamada, bu endişelere ilişkin ABD'li yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedildi.

ABD, UCM Başkanı Akane ile bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, 18 Ağustos'ta aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den ABD'ye UCM Yaptırımlarını Kaldırma Çağrısı - Son Dakika

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