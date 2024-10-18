BM'den Ateşkes Umudu

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin, "bunun acil ateşkes, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye engelsiz insani yardıma yol açmasını umduğu" bildirildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Genel Sekreter'in "bunun acil ateşkes, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye engelsiz insani yardıma yol açmasını umduğunu" aktaran Haq, Guterres'in esasen bu tür olaylar hakkında yorum yapmadığını kaydetti.