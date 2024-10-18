BM'den Cibaliya için acil erişim talebi - Son Dakika
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BM'den Cibaliya için acil erişim talebi

BM, Cibaliya'ya erişimin engellenmesinin hayati riskler taşıdığını belirterek acil talepte bulundu.

18.10.2024 22:17
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya erişimin engellenmesinin hayati risk içeren etkileri olduğunu belirterek, İsrailli yetkililerden buraya erişim talep ettiklerini bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'nin kuzeyindeki durumun "alarm verici" olduğunu belirttiğini aktaran Haq, ailelerin yoğun bombardıman ve korkunç koşullar altında hayatta kalmaya çalıştığını kaydetti.

Haq, Cibaliya'ya erişimin engellenmesinin hayati risk içeren etkileri olduğunun altını çizerek, "OCHA, bugün İsrailli yetkililere Cibaliya'ya erişim için acil talepte bulundu." bilgisini verdi.

OCHA'nın enkaz altında canlı olduğu düşünülen kişilerin tahliyesini yapmak istediğini ifade eden Haq, İsrail'den "yeşil ışık" beklediklerini duyurdu.

Haq, daha önceki taleplerde İsrail'in genellikle erişime geç izin verdiğini, bu nedenle sadece "cesetlerin" çıkarıldığını ifade etti.

İnsani yardım örgütlerinin hayat kurtarıcı çalışmalarını yürütmesine izin verilmesi gerektiğinin altını çizen Haq, İsrailli yetkililerden Cibaliya ve Gazze'nin kuzeyinin tamamına "güvenli, hızlı, engelsiz ve sürdürülebilir" erişimin sağlanmasını talep etti.

İsrail, 24 saatte 70 kere Lübnan hava sahasını ihlal etti

Lübnan'daki durum hakkında da bilgi veren Haq, Mavi Hat üzerinde çatışmanın sürdüğünü bildirdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) edindiği bilgiyi aktaran Haq, İsrail'in son 24 saatte 70 kere Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini kaydetti.

Haq, bunun şimdiye kadar 1 günde gerçekleşen ihlallerin en fazlası olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Cibaliya için acil erişim talebi - Son Dakika

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