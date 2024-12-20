BM'den Çocukların Korunması Kararı

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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), silahlı çatışmalarda çocukların korunmasının talep edildiği, çocukların silah altına alınmasına karşı çıkılan karar tasarısını kabul etti.

Malta tarafından sunulan ve 100 ülkeden fazla eş sunucusu bulunan karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, silahlı çatışmalara taraf olan gruplar tarafından çocukların silah altına alınması ve kullanılmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtildi.

Silahlı çatışmalarda çocukların kullanılmasının kınandığı kararda, tüm taraflara, silahlı çatışmalardan etkilenen çocukların korunmasına ilişkin uluslararası yükümlülüklere uyulması ve BM ile tam işbirliği yapılması çağrısı yer aldı.

Kararda ayrıca, üye ülkelere ve BM'ye, çocuk koruma konusunu çatışma durumlarındaki tüm ilgili faaliyetlere dahil etme çağrısı yapıldı.