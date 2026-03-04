BM'den Gazze'de Sel Riski Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de barınmayla ilgili insani yardımların "büyük ölçüde" engellenmeye devam ettiğini belirterek, yağmurların devam etmesi halinde Gazze genelindeki 1500 barınma noktasının 900'den fazlasının sel riski altında olduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki durum hakkında bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik barınmayla ilgili insani yardımları "büyük ölçüde" engellemeye devam ettiğini vurgulayan Dujarric, "Yağmur mevsimi devam ederse, Gazze genelindeki 1500 (barınma) noktanın 900'den fazlası sel riski altında kalacak." dedi.

Dujarric, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş yüzbinlerce insanın kaldığı bu bölgelerde selin zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirebileceğine işaret etti.

BM ve ortaklarının, Gazze'de daha uzun ömürlü barınaklar inşa etmek için gerekli araç ve gereçlere hala sahip olamadığının altını çizen Dujarric, "Bu malzemelerin girişi büyük ölçüde kısıtlanmaya devam ediyor ve yerel pazarlarda bulunmaları da zor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, İsrail tarafından engellenen malzemeler arasında ev onarımı için kereste ve çimento, moloz temizleme ve daha insani konutlar için daha fazla alan yaratmaya yönelik ağır makinelerin yer aldığına dikkati çekti.