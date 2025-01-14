BM'den Gazze İçin Ateşkes ve Yardım Planları

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Gazze'de ateşkes müzakerelerini yakından takip ettiğini ve ateşkes sağlanması durumunda bölgeye yardımların artırılması için yoğun planlama ve hazırlık yapıldığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Guterres'in, ekibi tarafından Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin sürekli olarak bilgilendirildiğini aktaran Dujarric, Genel Sekreter'in gelişmeleri çok yakından takip ettiğini vurguladı.

Dujarric, "Tüm BM sistemi, Gazze'de ateşkes sağlanması durumunda yardımları artırmak için ne yapılacağına dair yoğun planlama ve hazırlık içinde." bilgisini verdi.

Gazze'de, özellikle güvenliğe ilişkin mevcut sınamaların ateşkes sağlandıktan sonra da devam edebileceğinin bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Dujarric, bunlar için çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Dujarric, ateşkes sonrasında yeni geçiş noktalarının açılıp açılamayacağı, güvenlik durumu, patlamamış mühimmatlar ve BM personelinin güvenliği gibi sorunların devam edeceğinin farkında olduklarını dile getirdi.

İsrail, hastaneye yardım girişimlerini engelledi

İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırma çabalarını engellemeye devam ettiğine dikkati çeken Dujarric, bugün BM'nin Gazze'nin kuzeyindeki iki hastaneye ulaşma ve yardım sağlama girişimlerinin engellendiğini bildirdi.

Dujarric, engellenen yardım operasyonlarının El-Avde ve Endonezya hastanelerinden hastaları tahliye etmeyi ve gıda, su, yakıt ile temizlik malzemeleri götürmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.