BM'den Gazze İçin Özgürlük Filosu'na Destek Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Gazze İçin Özgürlük Filosu'na Destek Çağrısı

Francesca Albanese, Gazze'ye yardım götüren geminin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

02.05.2025 12:33
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Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ilgili ülkeler ve denizcilik alanındaki yetkililere, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan ve Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) gemisini destekleme çağrısında bulundu.

Albanese, konuya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Açlıktan ölmek üzere olan Gazze halkına temel gıda ve ilaç taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinde bulunanlardan endişe verici bir çağrı aldığını vurgulayan Albanese, "Denizcilik alanındaki karar verici kamu kuruluşları dahil ilgili ülkelerin yetkililerini, gerektiğinde gemiyi ve mürettebatını desteklemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Albanese, yetkili makamların gerçekleri tespit ederek uygun şekilde müdahale edeceğine inandığının da altını çizdi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Denizcilik, Filistin, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

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