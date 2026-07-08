BM'den Gazze İçin Tıbbi Tahliye Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Gazze İçin Tıbbi Tahliye Uyarısı

08.07.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Gazze'den tıbbi tahliyelerin İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle devam eden sorunlarını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'den tıbbi tahliyelerin gerçekleştirilmesi konusunda İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yaşanan sorunların devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'ya giden tıbbi tahliye güzergahının halen kapalı olduğuna dikkati çeken Dujarric, "Bu durum elbette Gazze'den gerçekleştirilen tıbbi tahliyeleri artırma yönündeki çabalarımızı sekteye uğratıyor." dedi.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine dayanarak, geçen yılın ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana Gazze'den "2 bin 100'ün biraz üzerinde hasta tahliye edilebildiğine, " ancak Gazze Şeridi'nde şu anda tedaviye ihtiyaç duyan hala "binlerce kişinin bulunduğuna" işaret etti.

Güvenli su ve atık yönetimi

BM İnsani İşler ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Dujarric, "Görüşmede, taraflar, özellikle güvenli su ve atık yönetimi konuları başta olmak üzere, Gazze'deki yaşam koşullarını iyileştirmek için yakın işbirliğinin ve hızlandırılmış çabaların önemini vurguladı." ifadelerine yer verdi.

Dujarric, her iki tarafın da Gazze'deki ihtiyaçların aciliyetinin, "daha geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik süreçlerinde ilerleme kaydedilmesini bekleyemeyecek kadar büyük olduğu" konusunda hemfikir kaldıklarını söyledi.

İsrail'in, sözde "sarı hat"ın doğusunda yer alan düzenli atık depolama sahalarına erişim yasağını sürdürdüğünü vurgulayan Dujarric, bu durumun bölge halkının sağlığını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Gazze İçin Tıbbi Tahliye Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı
NATO Zirvesi’nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland’ı istedi NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder

21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
20:17
Netanyahu ve Miçotakis’in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yanıt
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt
19:07
Trump’tan zirve sonrası kritik açıklamalar ABD’ye Air Force One ile dönmüyor
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 22:06:38. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den Gazze İçin Tıbbi Tahliye Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.