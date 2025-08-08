BM'den Gazze İnsani Yardım Toplantısı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım ortaklarının temsilcileri ile bazı BM yetkililerinin ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" Direktörü Jake Wood'la New York'ta bir araya geldiğini teyit etti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Görüşmenin ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nin davetiyle gerçekleştiğini aktaran Haq, "BM ve ortaklarımızın bazı temsilcileri Gazze'deki korkunç insani duruma ilişkin bir toplantıya katıldı. 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' Direktörü de toplantıya katılım sağladı." dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, BM ve "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yetkililerinin New York'ta bir araya gelerek, "birbirlerine kamuya açık şekilde sözlü saldırıda bulunmama" konusunda mutabık kaldığı iddia edilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtımı sırasında öldürülen Filistinlilerden dolayı "dehşete düştüğünü" belirterek, olayın soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

Guterres, "Yiyecek arayışı asla bir ölüm fermanı olmamalıdır." uyarısını yapmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Filistinlilerin hayatını "riske attığını" ve söz konusu askeri dağıtım mekanizmasının "insani ilkelere aykırı" olduğunu belirtmişti.

İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" ise BM'yi yardım dağıtım merkezlerinde insanların öldürüldüğü konusunda yalan bilgi yaymakla suçlamıştı.