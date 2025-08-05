BM'den Gazze Uyarısı: Felaket Kapıda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM'den Gazze Uyarısı: Felaket Kapıda

05.08.2025 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının Felaket sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), " İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimali son derece endişe vericidir ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur." uyarısında bulundu.

BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in talebiyle esirlerin durumuna ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

Gazze'deki durumun dehşet verici ve katlanılamaz bir hal almış durumda olduğunun altını çizen Jenca, "Filistinliler her gün sefil ve insanlık dışı koşullara maruz bırakılıyor. Mayıs sonundan bu yana, askeri kontrol altındaki yardım dağıtım noktaları civarında da dahil olmak üzere gıda temin etmeye çalışan 1200'den fazla Filistinli öldürüldü, 8 bin 100'den fazlası yaralandı." bilgisini verdi.

Jenca, ölümler ve yaralanmaların her geçen gün artmaya devam ettiğini ve acıların sona ereceğine dair hiçbir işaret bulunmadığını belirterek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini de ciddi şekilde kısıtlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Gazze'de açlığın her yerde olduğuna dikkati çeken Jenca, "Genel Sekreter'in, aileleri için yiyecek temin etmeye çalışan insanların vurulması, öldürülmesi ve yaralanması da dahil olmak üzere Gazze'de devam eden şiddeti kınamasına yönelik desteğini yineliyorum. Uluslararası hukuk bu konuda nettir: Siviller saygı görmeli, korunmalı ve asla hedef alınmamalı ya da kasıtlı olarak gıdadan ya da yaşamsal öneme sahip diğer yardımlara erişimden mahrum bırakılmamalıdır. Bunu yapmak savaş suçudur." diye konuştu.

Jenca, İsrail'in sivillerin ihtiyaç duyduğu insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde, yeterli miktarda geçişine derhal izin vermesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, "İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimali son derece endişe vericidir ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur." uyarısında bulunarak, bunun Gazze'de kalan esirlerin de hayatını tehlikeye atabileceğini ifade etti.

"Gazze, gelecekteki Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır"

Uluslararası hukukun bu konuda çok açık olduğuna dikkati çeken Jenca, "Gazze, gelecekteki Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır." dedi.

Jenca, Uluslararası Adalet Divanının tedbir kararında ifade edildiği üzere, İsrail'in "yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmak, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşimcileri tahliye etmek ve Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere bu topraklardaki hukuka aykırı varlığını en kısa sürede sona erdirmekle yükümlü" olduğunu anımsattı.

BM'nin de bu konuda tutumunun çok net olduğunu kaydeden Jenca, Gazze'de süren şiddetin ve insani felaketin sona ermesi için tek yolun tam ve kalıcı bir ateşkes olduğunun altını çizdi.

Jenca, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Hayat kurtarıcı insani yardım Gazze'ye ölçekli biçimde ve hiçbir engel olmaksızın ulaşmalıdır ve sivillerin yardımlara güvenli ve engelsiz erişimi garanti altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Gazze'de ya da daha geniş anlamda İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin bir askeri çözüm bulunmadığını belirten Jenca, "Gazze'deki insani felaketi hafifletecek, erken toparlanma ve yeniden inşayı başlatacak, İsraillilerin ve Filistinlilerin meşru güvenlik kaygılarını ele alacak, İsrail'in hukuka aykırı işgaline son verecek ve sürdürülebilir bir iki devletli çözümü sağlayacak siyasi ve güvenlik çerçevelerini oluşturmalıyız." mesajını verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Gazze Uyarısı: Felaket Kapıda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Jennifer Lopez, İstanbul’da mağazaya alınmadı Nedeni hayli tuhaf Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak

19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
09:08
Altında durağan seyir sürüyor Kritik tahmin dev bankadan geldi
Altında durağan seyir sürüyor! Kritik tahmin dev bankadan geldi
09:04
Demet Özdemir’in elbisesi geceye damga vurdu
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:52
Türkiye’nin sınır komşusunda korkutan deprem
Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem
08:49
Bugün görüşmeye gidiyor İşte Fatih Terim’in yeni adresi
Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
08:28
İstanbul’a 2 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 2 gün sürecek yağış geliyor
08:25
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
08:22
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
08:15
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak
Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak
07:59
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 23:00:36. #7.12#
SON DAKİKA: BM'den Gazze Uyarısı: Felaket Kapıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.