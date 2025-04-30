BM'den Gazze Uyarısı: Yardımlar Tamamen Bloke Edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yaklaşık iki aydır, hiç bir yardım malzemesinin geçişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde stokların bitmek üzere olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail ordusunun Gazze'deki çadırlara ve konutlara yönelik saldırılarının durmadan devam ettiğini söyleyen Haq, "son günlerde çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını" bildirdi.

Haq, "Yaklaşık iki aydır Gazze'ye herhangi bir malzemenin geçişi tamamen bloke edildi. Stoklar sürekli eriyor veya tamamen tükeniyor." ifadelerine yer verdi.

"Bu, 2 milyondan fazla insanı ciddi gıda, su, barınak, ilaç ve diğer temel malzeme sıkıntısıyla baş başa bırakıyor." diyen Haq, bu hafta da yiyecek dağıtan geçici mutfakların kapanmaya devam ettiğini söyledi.

Haq, yardım ekiplerinin elindeki çadır içermeyen son beş düzine acil durum barınak kitinin de "bir kaç gün içinde tükeneceğini" vurgulayarak, İsrail ordusunun bir düzineden fazla iş kamyonunu tahrip etmesi sonucu Gazze'deki halkın yaşadığı yere sadece 10 metre uzaklıkta bulunan lağım çukurlarının üzerinin kapatılamadığı bilgisini paylaştı.

Ayakta kalan hastaneler işlevini kısmen sürüdürebiliyor

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in saldırılarında hedef ayırt etmediği için Gazze genelinde yalnızca 7 hastane ve 4 sahra hastanesinin, doğum ve yenidoğan bakımı sağlamaya devam ettiğini ve yalnızca kısmen işlev gördüğünü söyledi.

Haq, "(Gazze'deki) Hastaneler ayrıca yetersiz beslenen, hamile ve emziren kadınların sayısında keskin bir artış olduğunu bildiriyor ve yenidoğanların çoğu artık düşük kilolu doğuyor." dedi.

Gazze'de ayrıca, jeneratör, güneş paneli ve boru eksikliği nedeniyle su dağıtımının yapılamadığını belirten Haq, bunlar için gerekli yakıt talebinin ise İsrail tarafından "rutin olarak" reddedildiğini kaydetti.

Son olarak Haq, Gazzeli kadınlar için gerekli olan, hijyen ve benzeri tüm malzemenin de tamamen tükendiğinin altını çizdi.