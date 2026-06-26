BM'den Hürmüz Boğazı İçin Taahhüt Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Hürmüz Boğazı İçin Taahhüt Çağrısı

26.06.2026 21:07
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BM, ABD ve İran'ın anlaşmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı konusunda "büyük bir belirsizlik döneminde" olunduğunu belirterek, taraflara "anlaşmadaki taahhütlere bağlı kalma" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmaya rağmen Hürmüz Boğazı hakkında yapılan farklı açıklamalarla ilgili soruya Dujarric, "Cevap, sorunun içinde. Şu an büyük bir belirsizlik dönemindeyiz, değil mi? Farklı tarafların, farklı şeyler söylediğini görüyoruz." yanıtını verdi.

Dujarric, herkesin imzalanan ilgili anlaşmada taahhüt ettiklerine uymasının önemli olduğunu belirterek, "'Seyrüsefer özgürlüğü' kavramına dayalı olarak Hürmüz Boğazı'nın sürdürülebilir bir şekilde yeniden açılmasını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda "çok hassas bir dönemde olunduğu" şeklinde niteleme yapan Dujarric, "İlgili tüm tarafların, bölgesel ve küresel istikrarı ile gemilerde mahsur kalan ve her gün tükettiğimiz malları elde etmek için güvendiğimiz binlerce erkek ve kadın denizcinin daha büyük iyiliğine odaklanmaları önemli." diye konuştu.

Dujarric, Hürmüz Boğazı'nın çatışma başlamadan önceki haline dönmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna da "Bence kararlı kalmalıyız. Bu çatışmanın başlamasından önce Hürmüz Boğazı aslında düzgün çalışıyordu, bu yüzden bunu başarabileceğimizi ve başarmamız gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez'de mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planı

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından önceki gün yapılan açıklamada, Körfez'de mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planının uygulanmasına başlanacağı ve bu büyük çaplı operasyonun, İran, Umman, bölgedeki diğer tüm kıyı devletleri, ABD ve denizcilik sektörüyle yakın işbirliği içinde yürütüleceği belirtilmişti.

Ancak IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, dün Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine yönelik saldırının ardından Körfez'de mahsur kalan 11 bin denizci için başlattıkları tahliye planını geçici olarak durdurma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Hürmüz Boğazı İçin Taahhüt Çağrısı - Son Dakika

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