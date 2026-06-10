BM'den İnsan Hakları İçin Hesap Verebilirlik Vurgusu - Son Dakika
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BM'den İnsan Hakları İçin Hesap Verebilirlik Vurgusu

BM\'den İnsan Hakları İçin Hesap Verebilirlik Vurgusu
10.06.2026 16:50
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Volker Türk, hesap verebilirliğin önemi ve insan hakları ihlallerine karşı uluslararası yanıt gerekliliğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Orta Doğu'da gerçekleştirdikleri ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan çatışmaların önlenememesinde hesap verebilirliğin sağlanamamasının etkili olduğunu belirterek, "Hesap verebilirlik konularının siyasi gündemde çok daha üst sıralara taşınması ve ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu, yaşananlarla gerçekten yüzleşmenin tek yoludur." dedi.

Türk, BM Cenevre Ofisinde akredite gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Saldırganlık, popülizm, tek taraflılık ve uluslararası hukuka karşı direniş akımlarına karşı son derece zorlu bir küresel bağlamda yol almaya devam ettiklerini söyleyen Türk, bu akımların etkilerinin savaş alanlarından seçim sandıklarına kadar görülebildiğine işaret etti.

Türk, "Önyargı, kutuplaşma ve dışlama ile beslenen insan hakları karşıtı hareketler hızla yayılıyor. Ayrıca eşitsizliklerin hızla arttığını ve iklim krizine büyük ölçüde ataletle yaklaşıldığını görüyoruz. Dünya genelinde dijital alanda ele alınması gereken zorlu sorunlar varken, sivil alana yönelik baskıların, çoğu zaman ölümcül sonuçlarla birlikte devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Dünya genelindeki çatışmaların sivillere yönelik hayal edilemez zarar, acı ve yerinden edilmelere neden olduğunun altını çizen Türk, savaşların ekonomik ve çevresel sonuçlarının dünya genelinde yankılandığını, özellikle de savunmasız kesimler olmak üzere milyonlarca insanın günlük yaşamını etkilediğini belirtti.

İnsan hakları çalışmaları için fon bulmanın son derece karmaşık hale geldiğini ve zorluklara rağmen bu alandaki çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Gerilimi azaltmak, itidal göstermek ve sivilleri korumak mutlak öncelik olmalı. Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlallerine ilişkin iddialara yönelik hızlı ve bağımsız soruşturmalar yürütülmelidir. Bu nedenle Lübnan hükümeti ile ülkede tarafsız ve bağımsız bir değerlendirme misyonu yürütme konusunda anlaştık. Bu yıl 2 Mart'tan bu yana ülkede silahlı çatışmanın taraflarınca işlendiği iddia edilen uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ve ilgili hukukun ihlalleri hakkında bilgi ve kanıt toplamak üzere yakında bir ekip görevlendireceğim."

Türk, 15-17 Haziran'da Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi'ne de değinerek, zirvenin dünya genelinde yaklaşık 63 çatışmanın yaşandığı bir süreçte toplanmasının önemine işaret etti.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en yüksek sayıda çatışmanın yaşandığı ve eşitsizliklerin hızla arttığı bir süreçte olduklarına vurgu yapan Türk, "(G7'ye yönelik) Bu yüzden mesajım çok açık. İnsan haklarını görüşmelerinizin temel bir bileşeni haline getirin ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şu anda yolunda gitmeyen birçok şeyi düzeltmemize yardımcı olun." şeklinde konuştu.

Türk, Dünya Kupası dahil mega spor etkinliklerinin gerçekleştiği ortamın, yarışan takımların yanı sıra taraftarlar, tüm toplum ve dünya için de onurlu ve güvenli bir ortam sağlaması gerektiğinin açık olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle ırksal profilleme, gözetim ve göçmenlik uygulamalarıyla ilgili sorunların bu Dünya Kupası'nı daha önce olduğu gibi etkilemeyeceğini umuyorum." dedi.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da gerilimin sürekli olarak artması karşısında dehşete düştüğünü dile getiren Türk, şöyle devam etti:

"Ateşkes ilan edildiğinde her zaman çok rahatlıyoruz ancak ateşkeslere, uluslararası hukuka tam olarak saygı gösterilmeli. Savaş, her zaman BM Şartı aracılığıyla sınırlandırılmıştır. Uluslararası hukuk, sivilleri, sivil altyapıyı ve aynı zamanda çevreyi korumuştur. Şu anda çok sık gördüğüm şey, ele aldığımız tüm bu savaşlarda bunların hepsinin açıkça ihlal edilmesidir. Umarım belki de G7 Zirvesi, akla, uluslararası hukuka ve toplumlarımız için temel bir değer olarak barışa geri dönmek için iyi bir başlangıç ??olacaktır."

"Hesap verebilirlik konularının çok daha üst sıralara taşınması gerektiğini düşünüyorum"

AA muhabirinin, "Gazze'nin ardından Lübnan'da da İsrail'in neden olduğu büyük bir yıkım yaşanıyor. Uluslararası toplum bu süreçte İsrail'i durdurmakta başarısız oldu. Sizce uluslararası toplum İsrail'in Orta Doğu'daki soykırımını neden engelleyemiyor? Bu konuda uluslararası topluma çağrınız nedir?" sorusunu yanıtlayan Türk, hesap verebilirliğin uluslararası gündemde çok daha üst sıralara taşınması gerektiğini, Gazze başta olmak üzere son dönemde yaşanan çatışmaların buna işaret ettiğini kaydetti.

Sudan, Ukrayna, Myanmar ve Güney Sudan'da yaşananların hesap verebilirliğin olmaması nedeniyle meydana geldiğini belirten Türk, "Hesap verebilirlik konularının siyasi gündemde çok daha üst sıralara taşınması ve ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu, yaşananlarla gerçekten yüzleşmenin tek yoludur. Sadece belgelemek ve raporlamak değil, aynı zamanda korkunç ihlallerde bulunanların hesap vermesini sağlamak da önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İnsan Hakları İçin Hesap Verebilirlik Vurgusu - Son Dakika

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