BM'den İsrail'e Erişim İtirazı - Son Dakika
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BM'den İsrail'e Erişim İtirazı

BM, İsrail'in Cibaliya'ya insani yardım erişimini 4 gündür reddettiğini duyurdu.

21.10.2024 21:17
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Cibaliya'ya acil erişim talebini reddettiğini bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Cibaliya'ya erişim engelinin insanların hayatına mal olduğuna dikkati çeken Haq, "İsrail, enkaz altındakilere yardım etmek için erişim talebimizi 4 gündür reddediyor." bilgisini paylaştı.

Haq, İsrail'in aynı zamanda OCHA tarafından gıda, su, ilaç ve yakıt desteği vermek için bugün Cibaliya'ya erişim isteğini de reddettiğini kaydetti.

Cibaliya Mülteci Kampı'na insani yardım girişi yapılamadığını, iletişim araçlarının da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Haq, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıların çok sayıda insanın yerinden edilmesine neden olduğunu kaydetti.

Haq, BM'nin Gazze'nin kuzeyi için koordine ettiği 23 insani yardım misyonunun da İsrail tarafından engellendiğini, ekim ayında ise Gazze genelinde 66 insani yardım misyonunun sadece 4'üne izin verildiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

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