BM'den İsrail'e Filistinli Sağlıkçılar İçin Çağrı - Son Dakika
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BM'den İsrail'e Filistinli Sağlıkçılar İçin Çağrı

08.07.2026 13:27
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BM, Gazze'de gözaltında tutulan sağlık çalışanlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail askerleri tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonularak keyfi olarak gözaltında tutulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye ile tüm Filistinli sağlık çalışanlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Komisyon, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Filistinli doktor Safiyye'nin Aralık 2024'te İsrail tarafından gözaltına alınmasının ardından ağır kötü muameleye maruz kalmasının derin endişeyle karşılandığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in keyfi olarak gözaltına alınan Safiyye ve tüm Filistinli sağlık çalışanlarını serbest bırakması ve uluslararası hukuka uyması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının acilen, koşulsuz ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması talep edilirken, İsrail yetkililerinden Safiyye'ye derhal bağımsız tıbbi bakım sağlaması istendi.

Filistinli sağlık personelinin keyfi olarak gözaltında tutulmaya devam etmesi ile maruz kaldıkları ağır kötü muamelenin kınanması gerektiğine ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna vurgu yapılan açıklamada, İsrailli gardiyanların Filistinli tutuklulara yönelik eylemlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğu ve muhtemelen uluslararası suç teşkil eden ciddi endişeleri gündeme getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Doktor Safiyye'nin sağlık durumu, bu eylemlerin doğrudan bir sonucudur. Özgürlüğünden mahrum bırakılan kişiler cinayet, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ile cinsel şiddete karşı korunmalı." denildi.

BM raportörleri de Filistinli sağlık çalışanlarının acilen serbest bırakılması çağrısında bulundu

Öte yandan BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli doktor Safiyye ile keyfi olarak gözaltına alınan tüm sağlık ve bakım çalışanlarının acilen serbest bırakılması talep edildi.

Açıklamada, "Safiyye'nin suçlama veya yargılama olmaksızın keyfi olarak gözaltında tutulması, İsrail'in Filistinli sağlık çalışanlarını sistematik olarak hedef almasının ve Filistinlilerin zihinsel ve fiziksel yıkımına yol açacak koşullar oluşturmak amacıyla Gazze'deki sağlık sisteminin sürekli olarak tahrip edilmesinin bir yansımasıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e Filistinli Sağlıkçılar İçin Çağrı - Son Dakika

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