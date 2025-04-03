BM'den İsrail'e Gazze uyarısı

CENEVRE, 3 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki soykırımı önlemesini talep eden bir kararı kabul etti.

Çarşamba günkü 58. oturumda 27 lehte, 4 aleyhte ve 16 çekimser oyla kabul edilen kararda ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail kınanırken, İsrail'e taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye çağrısı yapıldı.

Kararda İsrail'in Gazze'de açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanması, insani erişimi hukuka aykırı şekilde kısıtlaması, yardım malzemelerini kasıtlı olarak engellemesi ve gıda, su, elektrik, yakıt ve telekomünikasyon gibi sivillerin hayatta kalması için gerekli temel kaynaklardan bölgeyi mahrum bırakması kınanıyor.

İsrailli yetkililerin soykırıma teşvik anlamına gelen açıklamalarından duyulan ciddi endişenin dile getirildiği kararda İsrail'den soykırımı önleme konusundaki yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi talep ediliyor.

Kararda İsrail'den, insani yardımın engellenmemesi, Gazze'deki Filistinli sivillere temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinin derhal sağlanması ve yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine geri dönmelerine izin verilmesi gibi bir dizi talepte bulunuluyor.

Kararda ayrıca BM Genel Kurulu'na çatışma sırasında işlenen "uluslararası hukuk kapsamındaki en ciddi suçlardan" sorumlu kişilerin soruşturulması ve yargılanması için "sürekli bir uluslararası, tarafsız ve bağımsız mekanizma" kurulması çağrısında bulunuluyor.

İsrail şubat ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne katılmayacağını açıklamış ve bu nedenle kararın kabul edildiği toplantıda hazır bulunmamıştı.