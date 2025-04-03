BM'den İsrail'e Gazze uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den İsrail'e Gazze uyarısı

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'den Gazze'deki soykırımı önlemesini talep etti.

03.04.2025 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENEVRE, 3 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki soykırımı önlemesini talep eden bir kararı kabul etti.

Çarşamba günkü 58. oturumda 27 lehte, 4 aleyhte ve 16 çekimser oyla kabul edilen kararda ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail kınanırken, İsrail'e taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye çağrısı yapıldı.

Kararda İsrail'in Gazze'de açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanması, insani erişimi hukuka aykırı şekilde kısıtlaması, yardım malzemelerini kasıtlı olarak engellemesi ve gıda, su, elektrik, yakıt ve telekomünikasyon gibi sivillerin hayatta kalması için gerekli temel kaynaklardan bölgeyi mahrum bırakması kınanıyor.

İsrailli yetkililerin soykırıma teşvik anlamına gelen açıklamalarından duyulan ciddi endişenin dile getirildiği kararda İsrail'den soykırımı önleme konusundaki yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi talep ediliyor.

Kararda İsrail'den, insani yardımın engellenmemesi, Gazze'deki Filistinli sivillere temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinin derhal sağlanması ve yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine geri dönmelerine izin verilmesi gibi bir dizi talepte bulunuluyor.

Kararda ayrıca BM Genel Kurulu'na çatışma sırasında işlenen "uluslararası hukuk kapsamındaki en ciddi suçlardan" sorumlu kişilerin soruşturulması ve yargılanması için "sürekli bir uluslararası, tarafsız ve bağımsız mekanizma" kurulması çağrısında bulunuluyor.

İsrail şubat ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne katılmayacağını açıklamış ve bu nedenle kararın kabul edildiği toplantıda hazır bulunmamıştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Hukuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e Gazze uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:04 Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:33 Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
16:29 Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
16:19 Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:17 Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
16:12 Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
16:05 AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
16:02 Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 12:01:35. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den İsrail'e Gazze uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement