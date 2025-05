BM'den İsrail'e Kınama

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Şam'ın bazı bölgelerinde yaşanan gerginliği endişeyle takip ettiğini kaydeden Dujarric, sivillere yönelik her türlü şiddet ve mezhep temelli gerilimi arttıran faaliyetleri kınadığını belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınıyor, buna Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki saldırı da dahil." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter'in İsrail'in saldırılarına son vermesi ve Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyması çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, azami itidal çağrısında bulundu.

Dujarric, Guterres'in Suriye yönetiminin şiddeti azaltma ve güvenlikle istikrarı muhafaza etme çabalarını teşvik edici bulduğunu belirterek, yetkililere tüm olayları şeffaf şekilde soruşturma çağrısı yaptı.

Suriye'deki olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail ise akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirdi.