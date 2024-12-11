BM'den İsrail'e Suriye'deki Operasyonları Durdurma Çağrısı

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CENEVRE, 11 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'e Suriye'deki askeri operasyonlarına son verme çağrısı yaptı ve Ortadoğu'daki tüm çatışmaların acilen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Pedersen salı günü düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik askeri eylemlerinin ve bombardımanlarının devam etmesi çok rahatsız edici. Bunun durdurulması gerek" dedi.

Suriye'nin resmi olarak birlikten yoksun, ayrı ayrı gruplar tarafından kontrol edildiğinin altını çizen temsilci, kanun ve düzenle ilgili sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Ülkedeki siyasi geçiş sürecinde tüm Suriyeli grupların kapsamlı şekilde temsil edilmesi çağrısında bulunan Pedersen, "Suriye toplumu ve partilerinin mümkün olan en geniş yelpazede temsil edilmesini sağlayacak kapsayıcı düzenlemelere ihtiyaç var. Eğer bu gerçekleşmezse, Suriye'de yeni bir çatışma yaşanır" uyarısında bulundu.

Suriye'nin hem büyük fırsatlar hem de büyük riskler barındıran bir dönüm noktasında bulunduğunu ifade eden Pedersen, son gelişmelerden bazılarını kimsenin öngöremediğini ve bölgede hala hızlı gelişmeler yaşandığını belirtti.