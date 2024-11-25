BM'den İsrail-Filistin Uyarısı

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail- Filistin meselesinde iki devletli çözüm sağlanamaması halinde etkilerin Orta Doğu'nun da ötesinde hissedileceği konusunda uyardı.

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin sorununa ilişkin oturum düzenlendi.

Burada, BM Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland adına üye ülkeleri bilgilendirdi.

Bölgedeki durumun ciddi şekilde kötüleşmeye devam ettiğine dikkati çeken Hadi, derhal ateşkesin sağlanması, tüm esirlerin koşulsuz ve hemen serbest bırakılması, bölgedeki gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi.

Hadi, Gazze nüfusunun en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını belirterek, insani yardımların iyileştirilmesi için acilen somut adımlar atılmasını talep etti.

"Ayrıca, İsrail-Filistin sorununu çözmeye, işgali sonlandırmaya ve iki devletli çözüme ulaşmaya yönelik siyasi ve güvenlik çerçevelerinin hayata geçirilmesi çağrımızı yineliyoruz." diyen Hadi, kış yaklaşırken Gazze'deki korkunç durumun devam ettiğini vurguladı.

Hadi, son haftalarda İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki "operasyonlarını" yoğunlaştırmasıyla kitlesel kayıpların giderek arttığına, sivil altyapıların da tahrip edilmeye ve yerinden edilmelerin devam ettiğine dikkati çekti.

"Filistin topraklarının uzun vadede azalmasına dair endişeler artırıyor"

"İsrail'i, insani yardımın Gazze'ye ve bölge geneline hızlı ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyorum." diyen Hadi, aynı şekilde tüm tarafların insani yardım teslimatlarının güvenliğine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Hadi, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde nüfus azalırken çoğunluğu daha önce tarım için kullanılan verimli arazileri temizlediğini belirterek, "Bu durum, tampon bölgeler oluşturulduğu izlenimini verirken, Filistin topraklarının uzun vadede azalmasına dair endişeleri artırmaktadır." uyarısını yaptı.

Diğer taraftan Hadi, bazı İsrailli yetkililerin ise "Gazze'de İsrail yerleşimlerinin kurulması çağrısında bulunduğunu" anımsattı.

"İlhak uluslararası hukuk ihlali anlamına gelir"

Hadi, Gazze'deki durumun yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de giderek daha tehlikeli dinamiklerin ortaya çıktığını belirtti.

Burada şiddetin endişe verici seviyelerde sürdüğünü kaydeden Hadi, "İsrail hükümeti ayrıca yerleşimlerin ilerletilmesi ve Filistinlilere ait yapıların yıkılması ile tahliye edilmesi politikasını durdurmadan devam ettirmektedir. Bu tehlikeli adımlar hızlanırken, bazı bakanlar artık açıkça Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulunmaktadır. İlhakın uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve kesinlikle reddedilmesi gerektiğini tekrar vurguluyorum." diye konuştu.

Hadi, "Son 1 yılı aşkın süredir yaşanan tarif edilemez dehşet karşısında, silahlar sustuktan sonra bile daha iyi bir gelecek umudumuzu kaybetmiş ve büyük zorluklarla inşa edilen kurumları parçalamış olacağımızdan korkuyorum." uyarısında bulundu.

İki devletli çözümü baltalamaya çalışan güçlerin başarılı olması halinde, ilgili ilke ve kurumsal yapıların çökeceğini ifade eden Hadi, "Bunun etkisi Orta Doğu'nun da ötesine yayılan bir domino etkisi yaratabilir." dedi.

Hadi, bunun BM sistemi üzerindeki etkilerinin şimdiden görülmeye başlandığını belirterek, uluslararası toplumun desteğiyle Filistin'in yönetilme kapasitesinin bilinçli şekilde zayıflatıldığını ve bunun Filistin halkının çektiği acıyı artırdığını kabul etmek gerektiğini dile getirdi.