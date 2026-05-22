BM'den İsrail'in Aktivistlere Taciz İddiasına Tepki

22.05.2026 21:06
BM, Gazze ablukasını kırmaya çalışan aktivistlere yönelik cinsel taciz ve işkence iddialarından endişeli.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda, uluslararası sularda saldırıya uğradıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "tecavüz dahil cinsel taciz ve işkence" haberleri dolayısıyla "çok endişeli" olduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, uluslararası sularda saldırıya uğradıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine "tecavüz dahil cinsel taciz ve işkence yapıldığı" yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dujarric, "Bu haberlerden çok endişeliyiz. Her şeyden önce gözaltına alınan kişilerden gelen haberlerden bahsediyorum ancak biliyorsunuz İsrailli bir bakanın yayımladığı videoya bakmak yeterli. Bu video, filodan gözaltına alınan kişilere yapılan aşağılayıcı muameleyi gösteriyor." dedi.

İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerden serbest bırakılmayanların hepsinin bırakılması gerektiğini belirten Dujarric, "Hepsi evlerine gönderilmeli ve bu muameleden sorumlu olanlar hesap vermeli." ifadesini kullandı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlere tutuldukları Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsünü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımış, bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri taşıyan THY'ye ait 3 uçak dün İstanbul Havalimanı'na inmiş, bazı aktivistler İsrailli askerlerden gördükleri kötü muamele ve şiddet nedeniyle İstanbul'da tedavi altına alınmıştı.

Filonun organizatörleri, İsrail tarafından alıkonulan aktivistlere yönelik tecavüz de dahil en az 15 cinsel taciz ve işkence vakasının bildirildiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, New York, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

