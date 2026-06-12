BM'den İsrail'in Filistin İhlallerine Tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerinin devam ettiğini belirterek, bölge halkının korunması gereğini yineledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) son raporlarını paylaşan Dujarric, "UNOCHA, yardım görevlileri ile onların tesisleri ve varlıkları da dahil, (Filistin topraklarında) sivillerin ve sivil altyapının, İsrail hava saldırılarına, topçu ateşine ve silahlı saldırılara maruz kalmaya devam ettiğini ve bunun sonucunda can kaybı ve hasar bildirimleri geldiğini belirtmektedir." ifadelerini kullandı.

Dujarric, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Balah bölgesinde bir insani yardım kuruluşuna ait binanın, İsrail hava saldırısı sonucu hasar gördüğünü belirterek, uluslararası insancıl hukuk uyarınca, siviller ve sivil altyapının "her zaman korunması" gereğini yineledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric ayrıca dün devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye mal girişinin kısıtlı düzeyde gerçekleşebildiğini dile getirdi.

Batı Şeria'nın Masafer Yatta bölgesinde işgalci şiddeti devam ediyor

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria topraklarında yaşananlarla ilgili güncel bilgileri aktaran Dujarric, Masafer Yatta bölgesinde hayvancılıkla geçinen Filistinlilere yönelik İsrailli işgalci şiddetinin ve hareket kısıtlamalarının devam ettiğini söyledi.

Dujarric, İsrailli işgalciler tarafından gerçekleştirilen yıkım ve altyapı hasarı nedeniyle bölge halkının su ve sanitasyon hizmetlerine erişiminde de kısıtlamaların devam ettiğini vurguladı.

Genel Sekreter Sözcüsü, "Yılın başından bu yana, yıkım veya yerleşimci şiddetini içeren 100'den fazla olay, boru hatları, sulama sistemleri ve su depoları dahil 190'dan fazla su ve sanitasyon tesisinin zarar görmesine yol açtı." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son dönemde İsrail ordusunun baskınları, gözaltılar ve güç kullanımının yanı sıra İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.