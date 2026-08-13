BM'den İsrail'in Lübnan İhlalleri Raporu - Son Dakika
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BM'den İsrail'in Lübnan İhlalleri Raporu

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BM, İsrail'in Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini ve 100 hava saldırısı tespit edildiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail uçaklarının Lübnan hava sahasını ihlal ettiğinin gözlemlenmeye devam edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross de Almeida, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) bölgeyle ilgili son raporlarını aktaran Almeida, "Pazartesi ve çarşamba günleri arasında, (İsrail'in) insansız hava araçları ve savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen 100 hava sahası ihlali tespit edildi. Ayrıca, Mansouri beldesi civarında dört saldırı gözlemlendi." dedi.

Almeida, aynı süre çerçevesinde UNIFIL tarafından, büyük kısmı İsrail ordusuna ait olduğu belirtilen 427 mermi-roket atışının kaydedildiğini söyleyerek "Hizbullah tarafından fırlatılan herhangi bir mühimmat tespit edilmedi." diye konuştu.

UNIFIL'in bu hafta harekat bölgesi genelinde geniş çaplı askeri teçhizat konuşlandırmaları, istihkam çalışmaları ve lojistik hareketlilik gözlemlendiğini vurgulayan Almeida, bunların İsrail ordusunun gerçekleştirdiği "kapsamlı kara faaliyetleri" olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı ayrıca, haftanın ilk üç günü boyunca, Lübnan'ın güney sınırı genelinde, "hareket özgürlüklerine yönelik çeşitli engeller ve kısıtlamalarla ve insani yardım faaliyetleri sırasında saldırgan davranış içeren olaylarla" karşılaşıldığını dile getirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında da çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'in Lübnan İhlalleri Raporu - Son Dakika

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