BM'den İsrail'in Lübnan Saldırılarına Endişe
BM'den İsrail'in Lübnan Saldırılarına Endişe

28.05.2026 21:51
BM, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılardan endişe duyduğunu ve sivil kayıpları kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırılardan "büyük endişe" duyduklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Tel Aviv'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığına dikkati çeken Dujarric, "Bugün Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail saldırılarından büyük endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Lübnan'ın Bekaa Vadisi de dahil, Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan bölgelere İsrail tarafından yoğun hava saldırıları ve kara harekatı düzenlendiğini, Tel Aviv yönetiminin bu saldırılara gerekçe olarak, "sözde Hizbullah hedeflerini" gösterdiğini kaydetti.

Dün Lübnan'daki çatışmalarda, "yaklaşık 670 adet mermi veya füze atışı" yapıldığı bilgisini paylaşan Dujarric, bunun, çatışmaların durdurulması kararının yürürlüğe girdiği "17 Nisan tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek rakam" olduğunu aktardı.

Dujarric, "Son 48 saat içerisinde İsrail makamları tarafından yeniden başlatılan tahliye çağrıları, Sur ve Nebatiye kentleri dahil, Zahrani Nehri'nin güneyinde yaşayan yüz binlerce insanı etkilemiş durumdadır." dedi.

Sur ve Sayda kentlerindeki toplu barınma merkezlerinin, "tamamen dolduğu ve artık yeni insan kabul edemez durumda olduğunu" vurgulayan Dujarric, "Sivillerin ve sivil altyapının hiçbir koşulda hedef alınmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
