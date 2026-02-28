BM'den İsrail ve ABD'nin İran saldırılarına tepki - Son Dakika
BM'den İsrail ve ABD'nin İran saldırılarına tepki

28.02.2026 15:47
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını kınadı, itidal çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "İsrail ve ABD'nin bu sabah İran'a düzenlediği askeri saldırıları ve İran'ın buna karşılık verdiği misilleme saldırılarını esefle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, İran'a yönelik saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

"İsrail ve ABD'nin bu sabah İran'a düzenlediği askeri saldırıları ve İran'ın buna karşılık verdiği misilleme saldırılarını esefle karşılıyorum." ifadelerini kullanan Türk, herhangi bir silahlı çatışmada nihai bedelin her zaman siviller tarafından ödendiğini kaydetti."

Türk, bombalar ve füzelerin farklılıkları çözmenin yolu olmadığının, sadece ölüm, yıkım ve insanlık dramına yol açacağının altını çizdi.

BM Komiseri Türk, "Siviller için bu korkunç sonuçları önlemek için itidal çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları aklıselim davranmaya, gerilimi azaltmaya ve sadece birkaç saat önce aktif olarak çözüm aradıkları 'müzakere masasına' geri dönmeye çağırıyorum. Ülkeler arasındaki derin farklılıkları kalıcı olarak çözmenin tek yolu budur." değerlendirmesinde bulundu.

Bunu yapmamanın, kaçınılmaz olarak daha fazla anlamsız sivil ölümüne ve potansiyel olarak hayal edilemez ölçekte yıkıma yol açacak daha geniş bir çatışma riskini beraberinde getireceği uyarısında bulunan Türk, bu durumun İran'ın yanı sıra Orta Doğu'da da geçerli olduğunun altını çizdi.

Türk, silahlı çatışmalara ilişkin uluslararası hukukun çok açık olduğunu tüm taraflara hatırlattı.

Sivillerin korunmasının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Türk, "İlgili her aktör, bu yasalara uyulmasını sağlamalıdır. Bu yasaların ihlali, sorumluların hesap vermesini gerektirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

BM'den İsrail ve ABD'nin İran saldırılarına tepki

BM'den İsrail ve ABD'nin İran saldırılarına tepki
