BM'den Kıbrıs Ziyareti

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyeceği bildirildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin duyuruyu günlük basın toplantısında yaptı.

DiCarlo'nun, 10 Şubat'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşeceğini dile getiren Haq, DiCarlo'nun yakın zamanda düzenlenmesi beklenen geniş formatlı gayriresmi görüşme ve Kıbrıs meselesine ilişkin atılabilecek adımları ele alacağını kaydetti.

Haq, DiCarlo'nun 12 Şubat'ta Atina'ya, 13 Şubat'ta ise Ankara'ya geçeceğini belirterek, Kıbrıs meselesinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri görüşeceğini ifade etti.