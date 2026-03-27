BM'den Köle Ticaretine Tarihi Tanıma

Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun transatlantik köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç" olarak tanıyan kararını memnuniyetle karşıladı.

AfB'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın tarihi bir adım olduğu belirtilerek, köle ticaretinin yol açtığı derin acıların ve kalıcı etkilerin uluslararası düzeyde tanınmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, kararın, Afrika kıtası ve diaspora toplulukları açısından adalet arayışını güçlendirdiği, bu gelişmenin tazminat taleplerine yönelik küresel çabaları da ivmelendireceği belirtildi.

Kararın, yalnızca sembolik bir adım olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun aynı zamanda geçmişle yüzleşme, tarihsel sorumluluğun kabulü ve küresel eşitliğin sağlanması yönünde önemli bir fırsat sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, AfB'nin kıta genelinde başlatılan "tazminat süreci" kapsamında uluslararası toplumla işbirliğini artırmayı hedeflediği ve bu çerçevede ortak strateji geliştirme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

BM, köleliği "insanlığa karşı büyük adaletsizlik" olarak tanıdı

BM Genel Kurulunda 25 Mart'ta kabul edilen kararda, kölelik ve transatlantik köle ticareti "milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan üzerinde yüzyıllar boyunca süren acı, şiddet ve ekonomik sömürüye yol açan korkunç bir trajedi" olarak nitelendirilmişti.

Gana öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken; ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullanmış, 53 ülke ise "çekimser" kalmıştı.

Kararda, "onarıcı adalet" çağrısı kapsamında eski köle ticareti yapan ülkelerin, Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyaloğa girerek tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istenmişti.