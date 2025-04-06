BM'den Kriviy Rig Saldırısına Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rus ordusunun Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine düzenlediği ve 18 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "akıl almaz bir dehşet" şeklinde nitelendirdi.

Türk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BM Komiseri Türk, "Bu akıl almaz bir dehşet. Dokuz çocuk, çoğu parkta oynarken, üzerlerinde patlayan bir askeri mühimmatın şarapnel parçalarıyla öldürüldü." ifadesini kullandı.

Ayrım gözetmeksizin yapılan tüm saldırıların uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklandığını anımsatan Türk, sivillere yönelik kasıtlı saldırıların savaş suçu teşkil edeceğini vurguladı.

Türk, saldırının bağımsız soruşturulması çağrısında bulundu.

Ukrayna, Rusya'nın, Kriviy Rig kentine balistik füze saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 61 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.