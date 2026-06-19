BM'den Libya İçin Yapılandırılmış Diyalog Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde BM Güvenlik Konseyi toplantısı, 18 Haziran 2026.

BM'nin Libya'daki en üst düzey temsilcisi perşembe günü yaptığı açıklamada, altı ay süren yapılandırılmış diyaloğun sonuçlanmasının ardından ülkedeki siyasi sürecin ilerletilmesi çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Loey Felipe/BM Fotoğrafı/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)