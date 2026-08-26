BM'den Lübnan'daki Duruma Derin Endişe - Son Dakika
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BM'den Lübnan'daki Duruma Derin Endişe

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BM, İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditleri ve saldırılarından endişe duyuyor, sivil kayıplara dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), İsrailli yetkililerin "Gazze'de yaşananların aynısını Lübnan'a da uygulamak" yönündeki tehditlerinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

CERD, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin yeni bir rapor paylaştı.

Raporda, İsrail'in saldırıları sonucu yaşanan sivil ölümleri, kitlesel yerinden edilmeler ve yıkımların yanı sıra ırk ayrımcılığı konusunda da uyarıda bulunulurken, Lübnan'daki sivillere ve sivil nesnelere yönelik saldırılara acilen son verilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in Lübnan'daki yoğun nüfuslu bölgelerde 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılardan kaynaklanan sivil kayıplar, kitlesel yerinden edilmeler ve yaygın yıkımlar konusunda endişe duyulduğu kaydedilen raporda, bu süreçte 4 bin 300'den fazla kişinin öldüğü, en az 12 bin 200 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Raporda, İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve Litani ile Zahrani nehirleri arasındaki bölgelerde "acil yerinden edilme emirleri" yayımlamasının ardından yerinden edilmelerin boyutunun da korkutucu olduğuna işaret edilerek, "Sadece martta 70'ten fazla uyarı, en az 189 kasaba ve köyü etkiledi, Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 14'ünü kapsadı ve üç haftadan kısa bir süre içinde bir milyondan fazla insanı yerinden etti. Daha sonraki geri dönüşlere rağmen temmuz sonunda 360 binden fazla kişi yerinden edilmiş durumda kaldı." denildi.

İsrailli yetkililerin "Gazze'de yaşananların aynısını Lübnan'a da uygulamakla tehdit ettikleri" yönündeki açıklamalarından da derin endişe duyulduğu vurgulanan raporda, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın "Lübnan'ın güneyindeki 24 köyün Şii sakinlerini, evlerinin tamamen yıkılmasını meşrulaştırmak için düşman olarak nitelendiren" bir beyanına da tepki gösterildi.

Raporda, Lübnan'ın güneyindeki köylerin tamamının saldırılar ve yıkım nedeniyle yaşanmaz hale geldiği kaydedildi.

İsrail ve silahlı çatışmanın tüm taraflarına, sivillere ve sivil nesnelere yönelik ya da bunları ayrım gözetmeksizin etkileyen saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunulan raporda, "İsrail'i, Lübnan halkını insanlıktan çıkaran söylemleri kullanmayı bırakmaya, ulusal veya etnik köken, soy veya din dahil toplu cezalandırmayı meşrulaştıran veya şiddeti teşvik eden her türlü söylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, İsrail'e, Lübnan'daki "genel yer değiştirme" ve "tahliye" emirlerini iptal etme ve yerinden edilmiş herkesin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü kolaylaştırma çağrısı da yapıldı.

Öte yandan raporda, CERD'e taraf tüm ülkelere uluslararası insancıl hukuk veya uluslararası hukuk kapsamındaki suçların işlenmesine yönelik açık bir riskin bulunduğu herhangi bir tarafa silah, mühimmat ve diğer askeri teçhizatın satışını, transferini veya teminini durdurmaları çağrısında da bulunuldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Lübnan'daki Duruma Derin Endişe - Son Dakika

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