BM'den Lübnan'daki Saldırıya Kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Endonezyalı bir askerin öldürüldüğü, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik Lübnan'ın güneyinde düzenlenen saldırıyı "şiddetle" kınadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, 29 Mart günü, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların ortasında, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taibe'deki mevzisinde bir UNIFIL mensubu Endonezyalı barış gücü askerinin ölümüyle sonuçlanan olayı şiddetle kınamaktadır." denildi.

Aynı olayda bir başka barış gücü askerinin de yaralandığına işaret edilen açıklamada, Genel Sekreter'in, hayatını kaybeden barış gücü askerinin ailesine ve Endonezya hükümetine taziyelerini sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, tüm aktörlere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve BM personelinin güvenliğini sağlama çağrısı yapılarak, bu saldırılar için "hesap verilebilirliğin sağlanması" gerektiği vurgulandı.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya dün mühimmat isabet etmesi sonucu Endonezyalı 1 barış gücü askerinin öldüğü, 1'inin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.