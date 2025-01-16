BM'den Lübnan-İsrail Ateşkesi vurgusu

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yerinden edilenlerin evlerine dönebilmesi için Lübnan ile İsrail arasında yapılan ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan açıklamaya göre Türk, Lübnan ziyaretinde yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından açıklamada bulundu.

Lübnan'ın geleceğinin umut verici olduğunu kaydeden Türk, Lübnan ile İsrail arasında yapılan ateşkesin önemine dikkati çekti ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü yıkımlara ilişkin raporların endişe verici olduğunu aktardı.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ve hükümeti kurmakla görevli Başbakan'ın tayin edilmesinin önemine değinen Türk, bu durumun sosyal ve ekonomik alanlarda acı çeken Lübnan halkına yeni bir gelecek sunacak yeni reformların kapısını açtığını söyledi.

Türk, "Yeni liderliğin seçilmesiyle, siyasi istikrar, ekonomik toparlanma ve Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı sosyoekonomik krizleri ve büyük eşitsizlikleri ele almak için uzun zamandır beklenen kritik reformların uygulanması için ivme mevcut." dedi.

İnsan haklarının yönetimler için en önemli araçlardan biri olduğunu belirten Türk, bunun Lübnanlı yetkililere ilettiği oldukça önemli bir mesaj olduğunu ifade etti.

Türk, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve hükümeti kurmakla sorumlu Başbakan Nevvaf Selam ile yaptığı görüşmelerde hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı gibi konularda yardım teklifinde bulunduğunu belirtti.

Beyrut limanı patlaması için bağımsız soruşturma yapılması çağrısında bulunduğunu söyleyen Türk, "Bu trajediden sorumlu olanların hesap vermesi gerekiyor." dedi.

Türk, Lübnan'ın en kötü ekonomik krizlerden birini yaşadığını ifade ederek, "Çok sayıda kamu sektörü hizmeti durduruldu, sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim kötüleşti ve elektrik tedariki önemli ölçüde azaldı. Bunlar, devletin taahhütlerini yerine getirebilmesine güvenmeyen sıradan vatandaşların hayatlarını altüst etti." şeklinde konuştu.

Devlet kurumlarına yönelik güvenin yeniden inşa edilmesi gerekliliğine değinen Türk, Lübnan halkının potansiyeli ve yeteneklerini harekete geçiren, isteklerini karşılayan adımlarla güven tazelenmesi gerektiğini ifade etti.

Türk, Lübnan'da İsrail saldırıları sebebiyle halihazırda 160 bin kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu belirterek, "Lübnan'daki ateşkes kalıcı bir barışa dönüşmeli ve siviller güvenli bir şekilde geri dönebilmeli." ifadesini kullandı.