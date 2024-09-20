BM'den Mali'deki Terör Saldırısına Kınama

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Eylül (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Perşembe günü yaptığı açıklamada Mali'nin Bamako kentinde Salı günü meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter 17 Eylül'de Mali'nin Bamako kentinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Guterres'in ölenlerin ailelerine, geçiş hükümetine ve Mali halkına en içten taziyelerini ilettiği ve aralarında bir BM koruma birimi üyesinin de bulunduğu yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Açıklamada BM liderinin Mali geçiş hükümetine bu alçakça saldırının sorumlularından hesap sorulmasını sağlama çağrısında bulunduğu da belirtildi.

Mali Güvenlik ve Sivil Koruma Bakanlığı'na göre Mali'nin başkenti Bamako'daki bir jandarma kompleksinin Salı günü saldırıya uğramasının ardından durum kontrol altına alınmış durumda.

Bakanlık ölü sayısını açıklamadı ancak basında çıkan haberlerde 70'ten fazla kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.