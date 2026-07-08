BM'den Sudan'daki İhlallere Soykırım Uyarısı - Son Dakika
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BM'den Sudan'daki İhlallere Soykırım Uyarısı

08.07.2026 17:35
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BM, Sudan'da HDK'nın sivillere yönelik ihlallerinin soykırım belirtileri taşıdığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Bağımsız Uluslararası Gerçekleri Araştırma Misyonu, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde gerçekleştirdiği toplu katliamlar, kadın ve kız çocuklarının sistematik kaçırılması ile toplu tecavüzlerin "soykırımın belirgin göstergeleri" olduğunu bildirdi.

Misyonun yayımladığı yeni raporda, Faşir'de sivillere yönelik ağır insan hakları ihlalleri, işkence, fidye amaçlı alıkoyma ve zorla kaybetme vakalarına ilişkin yeni bulgulara yer verildi.

Raporda, Faşir'de gerçekleştirilen toplu katliamlar, kadın ve kız çocuklarının sistematik kaçırılması ile toplu tecavüzlerin "soykırımın belirgin göstergeleri" olduğu belirtilerek, Sudan'daki ihlallerle ilgili hesap verebilirliğin sağlanması için "tarafların Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapması" çağrısı yinelendi.

Misyon Üyesi Mona Rişmavi, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Faşir'de yaşananlardan gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, yeni raporun yalnızca bölgede işlenen suçların yol açtığı ağır insani bedeli değil, bu suçlardan önce ortaya çıkan uyarı işaretlerini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Rişmavi, kentlerin kuşatılması, sivil altyapının hedef alınması, insani yardıma erişimin kısıtlanması ve sivillere yönelik şiddetin artmasının daha önce de görülen bir tablo olduğunu belirterek, bunların münferit olaylar değil, yeni ağır suçların habercisi olduğunu kaydetti.

Çatışmanın tarafları ile silah, insansız hava aracı (İHA) ve diğer destek unsurlarını sağlayarak bu tarafları güçlendiren aktörlerin sivilleri korumak için harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Rişmavi, uluslararası toplumun daha fazla vahşetin önüne geçmek için halen fırsata sahip olduğunu bildirdi.

Rişmavi, "El Ubeyd, bir sonraki suç mahalli olmamalı." ifadesini kullandı.

İnsancıl hukuk ihlallerine yönelik soruşturma yapılması talep edilmişti

BM İnsan Hakları Konseyi de 6 Temmuz'da aldığı kararla, El Ubeyd ve çevresinde HDK tarafından gerçekleştirilebilecek büyük çaplı ihlallere ilişkin endişesini belirterek, bölgede uluslararası insan hakları hukuku ve insancıl hukuk ihlallerine yönelik soruşturma yapılmasını talep etmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Sudan'daki İhlallere Soykırım Uyarısı - Son Dakika

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