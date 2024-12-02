BM'den Suriye'de Şiddet Uyarısı - Son Dakika
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BM'den Suriye'de Şiddet Uyarısı

Guterres, Suriye'deki artan şiddet için taraflara derhal çatışmalara son verme çağrısı yaptı.

02.12.2024 21:46
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NEW Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddetten endişe duyduğu belirtilerek taraflara, derhal şiddetti sonlandırmaları çağrısında bulunduğu bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'deki gelişmelere dair Guterres'in tepkisine ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, Guterres'in taraflara, uluslararası hukuk alanındaki yükümlülüklerini anımsattığını aktararak, acilen BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi sürece dönme çağrısı yaptığını söyledi.

BMGK tarafından yaptırım uygulanan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile bazı silahlı grupların yürüttüğü saldırıların 2020'den beri sabit olan sınırlarda değişime yol açtığını kaydeden Dujarric, aynı zamanda sivil ölüm, yerinden edilme ve sivil altyapıların zarar gördüğüne ilişkin haberler bulunduğunu dile getirdi.

Dujarric, Guterres'in taraflara derhal şiddeti sonlandırma ve BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile irtibat halinde kalma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

BM personelinin durumuyla ilgili bir soruya ise Dujarric, tüm personelin güvende olduğunu ve gerekli önlemleri almaya, insani yardımları sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Suriye sahasındaki son gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Beşşar Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Suriye, Hukuk, Son Dakika

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