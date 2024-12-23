BM'den Suriye'deki İnsan Hakları İhlalleri İçin Kanıt Koruma Çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Suriye'de Beşşar Esed rejimi döneminde işlenen ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması çağrısında bulundu.

BM raportörleri, Esed rejimi döneminde işlenen suçlara ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye'deki ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Çatışma ve otoriterlik yılları boyunca işlenen ağır insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine ilişkin kanıtların belgelenmesi ve korunmasının, hesap verebilirliği sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "İlgili tüm paydaşlar, kayıp kişilerin aranması için hayati bilgilerin kaybolmasını önlemelidir. Bugün eylemsizlik, yarın başarı olasılığını etkileyebilir." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de geçici yönetimin yetkililerine toplu mezarların bulunduğu alanları korumak için sistem kurma, mezarlıkların kazılması için protokoller oluşturma ve ailelerin, mağdurları tespit etme ihtiyaçlarını karşılama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BM ve tüm uluslararası aktörlerin Suriye'de hesap verebilirliğin sağlanması için ortak hareket etmeleri gerektiği de vurgulandı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.