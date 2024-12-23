BM'den Suriye'deki İnsan Hakları İhlalleri İçin Kanıt Koruma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den Suriye'deki İnsan Hakları İhlalleri İçin Kanıt Koruma Çağrısı

BM raportörleri, Suriye'de işlenen insan hakları ihlallerinin kanıtlarının korunması gerektiğini belirtti.

23.12.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Suriye'de Beşşar Esed rejimi döneminde işlenen ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması çağrısında bulundu.

BM raportörleri, Esed rejimi döneminde işlenen suçlara ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye'deki ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Çatışma ve otoriterlik yılları boyunca işlenen ağır insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine ilişkin kanıtların belgelenmesi ve korunmasının, hesap verebilirliği sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "İlgili tüm paydaşlar, kayıp kişilerin aranması için hayati bilgilerin kaybolmasını önlemelidir. Bugün eylemsizlik, yarın başarı olasılığını etkileyebilir." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de geçici yönetimin yetkililerine toplu mezarların bulunduğu alanları korumak için sistem kurma, mezarlıkların kazılması için protokoller oluşturma ve ailelerin, mağdurları tespit etme ihtiyaçlarını karşılama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BM ve tüm uluslararası aktörlerin Suriye'de hesap verebilirliğin sağlanması için ortak hareket etmeleri gerektiği de vurgulandı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Esed Rejimi, Esed Rejimi, Beşşar Esed, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Suriye'deki İnsan Hakları İhlalleri İçin Kanıt Koruma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
19:41 Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk
10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 22:27:08. #1.12#
SON DAKİKA: BM'den Suriye'deki İnsan Hakları İhlalleri İçin Kanıt Koruma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.