BM'den Suriye Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, Suriye'de geçiş sürecinde önemli kurumsal adımlar atıldığını belirterek, İsrail'in Suriye'nin güneyinde devam eden işgalinden ise "derin endişe" duyduğunu ve bunun ülkenin kritik geçiş sürecine olan güveni zedelediği uyarısında bulundu.

Cordone, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Suriye'de geçiş sürecinde önemli kurumsal adımlar atıldığını belirten Cordone, sürecin başarısının kapsayıcı yönetim, hesap verebilirlik ve halkın yaşam koşullarındaki somut iyileşmelere bağlı olduğunu söyledi.

Cordone, ülkede bu ay Anayasa Mahkemesi ile Halk Meclisine yapılan atamaların "geçiş sürecinin önemli kilometre taşları" olduğunu ifade ederek, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenlik ve askeri entegrasyon sürecinde de ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Öte yandan İsrail'in Suriye'nin güneyinde devam eden işgal ve askeri faaliyetlerinden "derin endişe" duyduğunu vurgulayan Cordone, "Bu eylemler Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor, bölgesel gerilimi artırıyor ve ülkenin kritik geçiş sürecine olan güveni zedeliyor." diye konuştu.

Cordone, BM'nin İsrail'e "1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal eden faaliyetlerine son verme ve uluslararası hukuka saygı gösterme" çağrısını yineledi.

Suriye'deki geçiş sürecinin hem fırsatlar hem de kırılganlıklar barındırdığını dile getiren Cordone, "Geçiş sürecinin başarısı yalnızca kurulan kurumlarla değil, bu kurumların nasıl işlediğiyle değerlendirilecek." dedi.

Cordone, BM'nin "Suriye öncülüğünde ve Suriyelilerin sahipliğinde yürütülen siyasi geçiş sürecine desteğini sürdüreceğini" belirterek, Cenevre'deki BM ofisini Şam'a taşımaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Geri dönüşler varış noktası değil, başlangıç noktasıdır"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Kriz Müdahale Bölümü Direktörü Edem Wosornu da Suriye'nin yıllar süren çatışmaların ardından "kritik bir dönüm noktasında" bulunduğunu belirterek, ülkenin insani yardıma bağımlılıktan toparlanma ve kendi kendine yeterliliğe geçmesi için uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Wosornu, Aralık 2024'ten bu yana 1,7 milyon Suriyeli mülteci ile ülke içinde yerinden edilen 1,9 milyon kişinin evlerine döndüğünü, ancak halen ülke içinde 5,5 milyon, yurt dışında ise 6 milyon Suriyelinin yerinden edilmiş durumda olduğunu söyledi.

Dönüşlerin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Wosornu, "Geri dönüşler varış noktası değil, başlangıç noktasıdır. Evine dönen her ailenin güvenliğe, temel hizmetlere ve evinde kalması için bir nedene ihtiyacı var." dedi.

Suriye'de yaklaşık 15,6 milyon kişinin, yani nüfusun üçte ikisine yakınının hala insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Wosornu, milyonlarca kişinin gıda, temiz su, sağlık hizmeti, eğitim ve düzenli gelir imkanlarından yoksun olduğunu ifade etti.

Wosornu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri faaliyetlerine de değinerek, tekrarlanan saldırıların ve hareket kısıtlamalarının sivilleri etkilediği, insani yardım çalışmalarını zorlaştırdığı ve toparlanma sürecine olan güveni sarstığının altını çizdi.

Uluslararası topluma finansman çağrısı yapan Wosornu, BM'nin Suriye için bu yıl talep ettiği 2,11 milyar doların yalnızca 815 milyon dolarının karşılandığını belirtti.

Wosornu, Suriye halkının yalnızca yardıma değil, geleceklerini inşa etme fırsatına ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, uluslararası topluma sivillerin korunması, istikrarın desteklenmesi ve insani erişimin güvence altına alınması çağrısında bulundu.