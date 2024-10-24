BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Guterres'in saldırıda hayatını kaybedenlere en içten taziyelerini sunduğunu, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.
Haq, BM'nin Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › BM'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika
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