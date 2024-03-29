BM Filistin Özel Raportörü: Filistin'e ve Filistinlilere odaklanalım, devam eden soykırımı durdurduğumuzdan emin olalım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Filistin Özel Raportörü: Filistin'e ve Filistinlilere odaklanalım, devam eden soykırımı durdurduğumuzdan emin olalım

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, kendisine yönelik artan saldırılara rağmen Filistin'e ve Filistinlilere odaklanılması gerektiğini ve devam eden soykırımın durdurulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti. Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan raporunda, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım yaptığını gösteren haklı gerekçeler olduğunu ortaya koyduğunu ifade etmişti.

29.03.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Filistin'e ve Filistinlilere odaklanalım, devam eden ( İsrail'in gerçekleştirdiği) soykırımı durdurduğumuzdan emin olalım." ifadelerini kullandı.

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şahsına ve yetkisine yönelik son dönemde artan saldırılara birçok kişinin karşı çıkmasının kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Dayanışma mesajlarına değer verdiğini kaydeden Albanese, "Bana güvenin, iyi durumdayım. Filistin'e ve Filistinlilere odaklanalım, devam eden soykırımı durdurduğumuzdan emin olalım." ifadelerini kullandı.

Albanese'in raporu

Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporuna ilişkin, 27 Mart'ta BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenlemişti.

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip eden ve analizlerinden sonra raporu hazırladığını kaydeden Albanese, "Rapor, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı 'soykırım' yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu ortaya koyuyor." açıklamasında bulunmuştu.

Albanese, İsrail'in Gazze'de insanların tamamının veya en azından önemli bir kısmının sistematik olarak yok edilmesine yönelik amacının "tüyler ürpertici" olduğunu belirtmişti.

İsrailli asker ve yöneticilerin, Filistin halkına karşı şiddet, soykırım ve yok etme girişiminde bulunarak hukuk ilkelerini kasten çarpıttıklarını söyleyen Albanese, "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere soykırımsal şiddet politikası uyguluyor." ifadesini kullanmıştı.

Albanese, göreve başlamasının ardından sürekli eleştiriler aldığını ve bunun kolay bir süreç olmadığını kaydederek, zaman zaman tehditler aldığını ancak bunun kararlılığını ve yaptığı işin sonuçlarını değiştirmediğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Filistin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Filistin Özel Raportörü: Filistin'e ve Filistinlilere odaklanalım, devam eden soykırımı durdurduğumuzdan emin olalım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Eskişehir'de Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı
    18:07 Eskişehir'de Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

    Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu ve yapılan kontrollerde 558 gram bonzai ve 4 sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, adli makamlar tarafından cezaevine gönderildi.

  • Samsun'da Polis Ekipleri Trafik Bilgilendirme Çalışması Yaptı
    18:06 Samsun'da Polis Ekipleri Trafik Bilgilendirme Çalışması Yaptı

    Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması yaparak, trafik kazalarının önlenmesi ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çaba sarf etti. İl merkezinde 204 araç sürücüsü ve 281 yayaya el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.

  • Antalya Grand Slam Judo Turnuvası Başladı
    18:05 Antalya Grand Slam Judo Turnuvası Başladı

    Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam, Antalya'da başladı. Türkiye'yi 21 kadın ve 25 erkek sporcu temsil ediyor. Turnuvaya 93 ülkeden toplam 652 sporcu katılıyor. İlk gününde 48, 60, 66 kiloda müsabakalar yapıldı. Milli judocu Sıla Ersin gümüş, Salih Yıldız ise bronz madalya kazandı. Turnuva 31 Mart'ta sona erecek.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ'da Esnafı Ziyaret Etti
    18:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ'da Esnafı Ziyaret Etti

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti. Göktaş, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesine geldi. Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Göktaş, ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe'ye destek istedi. Göktaş, Tekirdağ gelini olduğu için sık sık kente geldiğini söyledi. Seçimin önemli olduğunu ifade eden Göktaş, Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istediklerini belirtti.

  • Marmaris'teki 2 Bin 500 Yıllık Kaya Mezarı Düzenlenecek
    18:05 Marmaris'teki 2 Bin 500 Yıllık Kaya Mezarı Düzenlenecek

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Karya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarının çevresi düzenlenecek. Mezarın çevresi temizlenecek, yürüyüş güzergahı gibi çalışmalar yapılacak ve turizme kazandırılacak. Mezarın Lykia tipi olduğu ve milattan önce 4. yüzyılda yaşamış önemli bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.

  • Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçime saatler kala İstanbul'daki son anket sonucu ortaya çıktı
    18:02 Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçime saatler kala İstanbul'daki son anket sonucu ortaya çıktı

    ORC Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 41,3'ü Murat Kurum'u tercih etti. Diğer adayların destek oranları ise daha düşük seviyelerde kaldı.

  • CHP İstanbul İl Başkanlığındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada iş adamının ifadesi ortaya çıktı
    17:58 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada iş adamının ifadesi ortaya çıktı

    CHP İstanbul İl Başkanlığındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında iş adamı Hüseyin Köksal'ın savcılığa verdiği ifade açıklandı. Köksal, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, o tarihte başlatılan kampanyaya bağış yapmadığını ve para görüntüleriyle ilgisinin olmadığını söyledi.

  • Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Antalya'da başladı
    17:57 Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Antalya'da başladı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na 27 ülkeden 108 sporcu katılıyor. İlk gün erkekler ve kadınlar bireysel alet elemeleri gerçekleştirdi. Türkiye'yi erkeklerde 9, kadınlarda ise 5 sporcu temsil ediyor. Organizasyon 31 Mart'ta finallerle sona erecek.


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
17:25 Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 18:11:28. #1.13#
SON DAKİKA: BM Filistin Özel Raportörü: Filistin'e ve Filistinlilere odaklanalım, devam eden soykırımı durdurduğumuzdan emin olalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement